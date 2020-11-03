Для запуска рынка земли надо закончить инвентаризацию, передать земли теробщинам и запустить оборот земель для владельцев паев, - глава Госгеокадастра Лещенко

Для запуска рынка земли 1 июля 2021 г. необходимо закончить инвентаризацию, передать земли объединенным территориальным общинам и запустить оборот земель для владельцев паев.

Об этом сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Лещенко, чтобы запустить рынок земли, как было анонсировано, нужно "закончить инвентаризацию, передать земли ОТГ, запустить обороте земель для владельцев паев. У нас их около 7 млн, и эти граждане были ограничены в праве распоряжения землей. Сегодня владелец может свой пай передать кому-то только через завещание, наследство, а будучи живым - нет: мораторий ".

В то же время председатель Госгеокадастра считает, большого ажиотаж вокруг земельных паев не будет.

"Каких-то 4-5%, возможно, выразят желание продать паи в связи с эффектом отложенного спроса. Жители городов, унаследовавшие участки, например. Но масштабного рынка не ожидаем, поскольку у нас принята очень консервативная земельная реформа, с концентрацией до 100 га в одни руки. При паевании земель сельскохозяйственного назначения в середине 90-х вышло так, что каждое поле имеет сотни владельцев. Покупая один или даже 5 паев, вы не формируете земельный массив. А для качественной обработки, надлежащего целевого использования таких земель - это существенное ограничение", - отметил он.

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По словам Лещенко, "действующая редакция законодательства о консолидации земель не работает, она не эффективна. И еще предусмотрен переходный этап до 2024 года Часть граждан, которые сконцентрировали по 2 га в личные подсобные хозяйства на подставных лиц, держат их в больших массивах, но не продают, ожидая ажиотажа на рынке. У них есть убеждение, что когда официально запустится рынок земли, то цены на нее будут расти невероятно быстрыми темпами".

Сам же глава Госгеокадастра не ожидает такого развития событий: "Земля - ​​это хорошая инвестиция, но с точки зрения сельскохозяйственной деятельности эффективное землепользование - это когда есть целостный массив земель. А если со всего села 20 человек решили продать свои паи, то надо понимать, что эти паи в рамках земельного массива в 3000 га пахотной земли в населенном пункте будут разбросаны в разных полях. То есть первый этап запуска оборота земель просто легализует существующее в стране положение дел".

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Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, которые отменяют мораторий на продажу земли. Таким образом, запуск рынка земли запланирован на 1 июля 2021 года. Сначала землю смогут покупать только физические лица и не более 100 га, а юридические лица - только с 2024 и не более 10 000 га.