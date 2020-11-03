Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Что будет с Украиной? Выборы в США. ВИДЕО

Новости несутся, как сумасшедшие, поэтому сегодня вечером берите чай (или что-то покрепче, учитывая содержание этих новостей) и приходите на стрим "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою и Богданом Буткевичем. Время встречи - 20:45.

Поговорим о нижеследующем:

- Выборы в США. Чего ждать Украине по результатам голосования?

- Что происходит во фракции "Слуг народа"? Есть ли шансы как-то сшить монобольшинство?

- Почему "слуги народа" взбунтовались против Зеленского?

- Антиконституционный суд. Как малограмотные мужчины в мантиях с низкой социальной ответственностью бросают страну в политический кризис, а в придачу - вполне возможно - и в экономический хаос?

- Как Медведчук и Коломойский объединили усилия в наступлении на украинскую государственность и какие есть способы им противостоять?

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