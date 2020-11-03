Новости • Выборы в США и Украина, Конституционный кризис

Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Что будет с Украиной? Выборы в США. ВИДЕО

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Новости несутся, как сумасшедшие, поэтому сегодня вечером берите чай (или что-то покрепче, учитывая содержание этих новостей) и приходите на стрим "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою и Богданом Буткевичем. Время встречи - 20:45.

Поговорим о нижеследующем:

- Выборы в США. Чего ждать Украине по результатам голосования?

- Что происходит во фракции "Слуг народа"? Есть ли шансы как-то сшить монобольшинство?

- Почему "слуги народа" взбунтовались против Зеленского?

- Антиконституционный суд. Как малограмотные мужчины в мантиях с низкой социальной ответственностью бросают страну в политический кризис, а в придачу - вполне возможно - и в экономический хаос?

- Как Медведчук и Коломойский объединили усилия в наступлении на украинскую государственность и какие есть способы им противостоять?

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Топ комментарии

  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
  • Fantomas
    Байден побеждает!
    расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
  • Алексей Достоевский
    От ти і слухай, копрофіл
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