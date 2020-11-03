Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на коронавирус, матч Лиги чемпионов с "Барселоной" состоится
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Игроки и персонал первой команды киевского "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной", которые дали необходимые результаты для проведения матча 4 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Динамо.
"К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка", - сообщает сайт.
Согласно протоколу УЕФА, из-за отсутствия определенного количества футболистов в заявке команды матчи могут переноситься.
Как сообщалось, 1 ноября шесть футболистов основного состава киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды сдали положительные тесты на COVID-19 накануне вылета в Барселону.