Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ

В связи с нарушением российско-террористическими войсками режима прекращения огня украинские представители в Совместном центре контроля и координации направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.

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