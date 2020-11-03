Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ
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В связи с нарушением российско-террористическими войсками режима прекращения огня украинские представители в Совместном центре контроля и координации направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
Отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.