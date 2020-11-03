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Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ

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Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ
В связи с нарушением российско-террористическими войсками режима прекращения огня украинские представители в Совместном центре контроля и координации направили письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.

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Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ и поднимет вопрос на заседании ТКГ 01

Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    терпилы
  • mrSmith
    "Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

    К каким?
  • 5 копійок
    Звертайтесь в Спортлото.
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