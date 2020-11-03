Митрополит Климент: Не собираюсь сносить храм ПЦУ в оккупированной Евпатории, вопрос включен в резолюцию ООН

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент утверждает, что не собирается сносить храм успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории, несмотря на требования, полученные им 3 ноября от российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму.

Об этом митрополит Климент сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас этим вопросом занимается адвокат Сергей Заяц. Он формирует пакет с соответствующими документами. Я не собираюсь сносить церковь. Как заявил представитель президента (представитель президента Украины в АРК. - Ред.), этот вопрос включен в резолюцию ООН, поэтому буду ждать. Единственное, что завтра 4 ноября - в России День народного единства. А сегодня к вечеру до начала праздника мы должны снести храм", - сообщил митрополит Климент.

Напомним, в Представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что 3 ноября митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов по оккупированному Крыму с требованием демонтировать храм в честь успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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У президента Зеленского осудили нарушения России против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих и заявили, что эти решения "направлены на вытеснение Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова".