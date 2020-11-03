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Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков

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Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков
3 ноября Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве журналиста Андреа Рокелли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Маркива освободили!!)!!!!

Только что аппеляционный суд принял решение!"

Омбудсмен Людмила Денисова отметила: "Справедливость есть Виталий Маркив  возвращается с нами на Родину"

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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Топ комментарии

  • Serhij Talatynnik
    Це чудова новина найкращя за останні часи!!!
  • Yan Pastars
    Слава Українським воїнам
  • Порохобандерівець
    Цензор спрацював оперативно! Дві хвилини всього!
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