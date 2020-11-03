Симптомы у гриппа и COVID-19 схожие, лабораторный тест - единственный способ подтвердить диагноз, - представитель ВОЗ Моэн
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое заявление сделала руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге.
По ее словам, уникальным симптомом коронавирусной болезни COVID-19, что отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если вы имеете эти симптомы, тем выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - отметила Моэн.
Однако, по ее словам, нет необходимости самостоятельно ставить диагноз. "Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам нужно обратиться к врачу", - отметила представительница ВОЗ.
Напомним, по состоянию на утро 3 ноября в мире с начала пандемии подтвердили уже почти 47,33 млн случаев COVID-19, в частности 1,211 млн летальных. При этом число выздоровевших составляет 34,036 млн.