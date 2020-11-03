Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов призвал судей Конституционного суда подать в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу секретаря СНБО в Фейсбук.

"Последние заявления главы Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны", - написал Данилов, подчеркнув, что подобные действия КС имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", - добавил секретарь СНБО.

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По мнению Данилова, президент Владимир Зеленский как гарант Конституции полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Данилов подчеркнул, что в случае принятия президентского законопроекта прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КС.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда", - обратился к судьям секретарь СНБО.

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Напоминаем, ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что прекращение работы КС несет угрозу территориальной целостности Украины и может привести к кровопролитию.