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Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК

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Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК
Объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 г. находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Інфаркти з інсультами вже "не в моді"... Ховаємся за "Ковід-19"...
  • Серый Вовк
    Он давно в ТЮРЯГЕ находится должен !!!
  • Andre2014
    ооо єто что то новенькое.. обычно это сердечный приступ...)))))))))
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