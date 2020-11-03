Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК
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Объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 г. находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда", - говорится в сообщении.
В ОАСК отметили, что информация НАБУ о систематическом игнорированием вызовов, очевидно, не соответствует действительности.