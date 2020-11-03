Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха

В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6.