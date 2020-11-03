Нацгвардеец Маркив, оправданный итальянским судом, вернется в Украину 4 ноября, - Аваков

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива и завтра с представителями украинской делегации он должен вернуться в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24"

"Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме "Опера" и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине", - сказал Аваков..

Министр внутренних дел Украины отметил, что итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

"Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.