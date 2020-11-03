Украинского политзаключенного Шумкова в российской тюрьме посетил адвокат

Адвокат Роман Лызлов 3 ноября посетил украинского политзаключенного Александра Шумкова в исправительной колонии в Тверской области России.

Как сообщил в Facebook правозащитник Григорий Михнов-Войтенко, адвокат зафиксировал побои, в частности "синяк под левым глазом", и выяснил подробности их нанесения, информирует Цензор.НЕТ.

"У Александра кровоподтек под левым глазом. На прошлой неделе сотрудник ИК ударил его, когда Саша лежал на кровати. Заявление уже зарегистрировали, сегодня Сашу опросил следователь с участием адвоката. Есть свидетели из числа заключенных, на которых сотрудник оказывает давление (угрозы ШИЗО, лишение УДО и т.д.)", - пишет Михнов-Войтенко.

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Тетка политзключенного Людмила Шумкова отметила, что надзиратель предлагал свидетелям сказать, что племянник или сам себе причинил телесные повреждения, или они ничего не видели. В случае отказа угрожал посадить их в ШИЗО, или лишить права на УДО.

"Кроме того, этот сотрудник после инцидента предлагал Саше все уладить "по тихому", но Саша отказался. Саша в норме, держится, на провокации не поддался. Передает всем слова благодарности за поддержку", - написала женщина.

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

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Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.

31 октября 2020 года сотрудник исправительной колонии в Тверской области нанес телесные повреждения незаконно осужденному в России гражданину Украины Александру Шумкову.