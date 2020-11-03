Пресс-конференция Маркива состоится 4 ноября в Киеве в 14:00

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал информацию про время и место пресс-конференции освобожденного нацгвардейца Виталия Маркива в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он напиал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "4 ноября, состоится встреча в Украине нацгвардейця Виталия Маркива, которого сегодня оправдал апелляционный суд Милана.

Место проведения: улица Медовая, 5а, г.. Киев. Время: 14:00. Просьба журналистов прибыть в 13:30.

Аккредитация представителей СМИ будет проходить по форме и продлится до 11:00 4 ноября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.