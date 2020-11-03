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Пресс-конференция Маркива состоится 4 ноября в Киеве в 14:00

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Пресс-конференция Маркива состоится 4 ноября в Киеве в 14:00
Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал информацию про время и место пресс-конференции освобожденного нацгвардейца Виталия Маркива в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он напиал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "4 ноября, состоится встреча в Украине нацгвардейця Виталия Маркива, которого сегодня оправдал апелляционный суд Милана.

Место проведения: улица Медовая, 5а, г.. Киев. Время: 14:00. Просьба журналистов прибыть в 13:30.

Аккредитация представителей СМИ будет проходить по форме и продлится до 11:00 4 ноября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    А как там "суддя"-итальяшка,впаявший Маркову 24? С такой "квалификацией" ему к нам в Печерский дорога. Или в КС.
  • trawler_tug
    Пресс-конференция после освобождения... Тьфу-тьфу, вспомнилась прессуха Нади Савченко, награды и восторженные толпы "Надя-наш президент", хотя она согласилась и на министра обороны. Уверен, Виталий в сто крат разумнее этой пустой бабехи. Здоровья, удачи и счастья ему в новой жизни в родной стране!
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ошибка защиты Маркива- это согласие на суд присяжных. Профинансированые пацаками сми подняли волну и не могли не повлиять на присяжных.
    Ни один судья в здравом уме не признал бы его вину. Хоть Италия и не образцовая страна, но правосудие там тоже работает.
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