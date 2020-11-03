Две железнодорожные больницы будут принимать пациентов с COVID-19 на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

Железнодорожные больницы откроют для приема пациентов с коронавирусом после того, как медучреждения получат кислородные концентраторы.

Об этом на брифинге 3 ноября сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, 2 ноября больницы были готовы подписать договоры с Нацслужбой здоровья Украины, но не успели из-за технических проблем.

"В НСЗУ подвисла система. Сегодня они уже должны подписать договор. Поэтому с юридической точки зрения они готовы принимать уже пациентов, но мы сегодня понимаем, что пациентам с легкой формой лучше оказывать помощь дома, для тяжелых пациентов нужен кислород. Поставщики обещали 6-7 ноября первую поставку кислородных концентраторов. Собственно, мы их и планировали туда задействовать. И сразу готовы начинать", - сказал Пастух.

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По его информации, в медучреждениях сформировали шесть команд. Еще четырем командам необходимые терапевты.

Заместитель председателя ОГА также сообщил, что правительство разрешило привлекать специалистов из других регионов.

"Сейчас уже полностью реализовано на уровне постановления решение, каким образом врачи на время могут ехать в командировку в нашу область, приобщаться на определенный период к нашим лечебным учреждениям", - сказал Пастух.

Напомним, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях. Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 712 человек. Общее количество инфицированных - 38 709. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 537 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 7 117 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 31 055.

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