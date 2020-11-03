"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене
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Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков ИД в сети.
В заявлении боевиков говорится, что за нападением стоит Абу Дуджана Аль-Албани, который напал на людей в центре столицы Австрии с автоматом и пистолетом.
Также издание опубликовало его фото
Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.
Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.