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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

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Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков ИД в сети.

В заявлении боевиков говорится, что за нападением стоит Абу Дуджана Аль-Албани, который напал на людей в центре столицы Австрии с автоматом и пистолетом.

Также издание опубликовало его фото

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Вене 01

Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.

Топ комментарии

  • irenka ko
    Ху#ло замовляє всю цю біду. Він - головний спонсор тероризму у світі. Коли вже світова спільнота остаточно це зрозуміє? Скоріше за все після того, як Трамп піде. Бо його любов до ху#ла реально заважає всім нам жити.
  • Vedana
    Сумно і страшно.
    Такі відбиті - вони ненормальні. Їм не потрібне ні навчання, ні робота, ні сім*я.
    З іншого боку, отакі кричать про віру і релігію, про якісь цінності, будучи при цьому абсолютно обмеженими, дикими і примітивними. Вбивають мирних людей, які не зробили їм зла, з чиїх податків вони отримують соціальну допомогу ... За що ?
    І подають це під соусом якоїсь =святості= ...
    Коли Європа і ширша Західна цивілізація прокинеться, отямиться ?
  • Алексей Достоевский
    И еще Как то наблюдал в Германии лет надцать назад
    В электричке компания молодых турков немецкого разлива шумно разговаривали (наверное баварского на грудь приняли,по обетам корана) Типа там - а че,нас в Германии 10 миллионов Мы скоро этих немцев бла-бла-бла... На остановке старенькая бабушка,лет этак 85 выходя им бросила: "Господа! в 1932 году в Германии было 12 миллионов евреев"
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