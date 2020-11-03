"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков ИД в сети.

В заявлении боевиков говорится, что за нападением стоит Абу Дуджана Аль-Албани, который напал на людей в центре столицы Австрии с автоматом и пистолетом.

Также издание опубликовало его фото

Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.