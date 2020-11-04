Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Михал Дворчик добавил, что предложения президента "должно как-то разрешить ту ситуацию, которая сложилась после последнего постановления Суда".
Согласно информации на сайте Правительственного законодательного центра, постановление КС должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Михал Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.
Глава Канцелярии премьер-министра признал, что постановление КС должно быть опубликовано.
"В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу", - добавил Михал Дворчик.
Напомним, Конституционный суд Польши признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Это вызвало волну протестов.
Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм законопроект, который предлагает поправки к постановлению КС. Он предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.