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Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома

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Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома
Неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены к ответственности".

Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и в настоящее время находятся в Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на гражданские районы в Нагорном Карабахе могут быть причислены к военным преступлениям, - Верховный комиссар ООН Бачелет

Бачелет повторила призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.

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Топ комментарии

  • esperansa002014
    Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
    Все просто и все будут живы...
    лугандона и Крыма тоже касается.
  • Павел Стрембовский
    "Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
    Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
  • Утилизация ватников
    Брось Карабах!
    Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

    Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
    - Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
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