Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома
Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться, а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены к ответственности".
Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и в настоящее время находятся в Армении.
Бачелет повторила призыв к Азербайджану и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.