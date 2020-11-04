Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года

Государственное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" объявило тендер на строительство глобальной морской системы связи для обеспечения безопасности мореплавания.

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Береговую радиостанцию ​​планируют построить в селе Белое на острове Змеиный, что в Одесской области. Ожидаемая стоимость работ составляет 68 265 872 гривни.

Аукцион должен состояться 19 ноября 2020 года. Срок выполнения работ, указанный в тендере, - 31 декабря 2022 года.

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Издание отмечает, что Морская поисково-спасательная служба объявила еще четыре тендера на проведение различных работ, касающихся строительства береговой радиостанции. Их общая стоимость составляет 2 128 666 гривен.

Еще один тендер объявлен предприятием на острове Змеиный - услуги по анализу геотехнической подоплеки почвы. Их стоимость составляет 28 300 гривен.