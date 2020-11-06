Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Reuters, ВВС и VOA, Байден набирает 253 голоса, в то время как Трамп - 214.
Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
По данным Reuters, Байдена поддержали 73,765 миллиона человек (50,5%), а Трампа - 69,655 миллиона человек (47,7%).
Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Стоит отметить, что на данный момент исход президентской гонки решает подсчет голосов в колеблющихся штатах. За последние сутки Байден смог одержать победу в Висконсине, ранее - в Мэне и Мичигане. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена.
Если Байдену удастся одержать победу в Пенсильвании (+20 голосов выборщиков), где пока с небольшим отрывом лидирует Трамп, он выиграет выборы.
Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.