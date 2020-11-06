Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 6 ноября президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. На данном этапе ключевое значение имеет подсчет голосов в 6 ключевых штатах: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аляска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Reuters, ВВС и VOA, Байден набирает 253 голоса, в то время как Трамп - 214.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным Reuters, Байдена поддержали 73,765 миллиона человек (50,5%), а Трампа - 69,655 миллиона человек (47,7%).

Читайте также: Впервые в истории в парламент США избрали украинку - Викторию Спартц

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Стоит отметить, что на данный момент исход президентской гонки решает подсчет голосов в колеблющихся штатах. За последние сутки Байден смог одержать победу в Висконсине, ранее - в Мэне и Мичигане. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена.

Если Байдену удастся одержать победу в Пенсильвании (+20 голосов выборщиков), где пока с небольшим отрывом лидирует Трамп, он выиграет выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в США: Трамп обгоняет Байдена во Флориде - одном из самых важных из "колеблющихся штатов"

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.