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Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты

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Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уже не уверен в том, стоило ли Владимиру Зеленским становиться президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".

"Не знаю (длинная пауза). Сейчас уже не знаю. Сейчас мне Вову уже жалко, ну реально", - сказал Богдан, отвечая на вопрос стал ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, подталкивать Зеленского к президентству.

По мнению Богдана, в случае с Зеленским имеет место "борьба разума и самоудовлетворения".

"Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь - и классно.

Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа набрякла, ты бы уже и вылез - но уже все! Уже "приехали". Уж не вылезешь", - считает экс-глава ОП.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    зачем пиарят этого Бурята?!.. я лично знаком с Богданом с 2005 года.. это редкостная коррумпированная мразь, с моральными вывихами и огромным комплексом неполноценности, который он компенсирует дорогими игрушками..
    и когда, я услышал в апреле 2019 года слова Богдана о том, что он "Пришел менять систему".. Это циничная тупая ложь!.. Циничная!!!
    ничего другого, как брать взятки и давать взятки, Богдан не умеет..
  • Старый зольдат
    Ну, Андруша, ты же на этом не хило бабла рубанул, так, что не криви своей паскудной душонкой.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "борьба разума и самоудовлетворения"

    Самоудоветворятся мог бы и среди своих, квартальных.
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