Богдан сомневается, стоило ли ему уговаривать Зеленского идти в президенты
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Андрей Богдан: Они ищут, где был системный сбой на выборах. Ребята, системный сбой – это вы".
"Не знаю (длинная пауза). Сейчас уже не знаю. Сейчас мне Вову уже жалко, ну реально", - сказал Богдан, отвечая на вопрос стал ли он, учитывая нынешнюю ситуацию, подталкивать Зеленского к президентству.
По мнению Богдана, в случае с Зеленским имеет место "борьба разума и самоудовлетворения".
"Он выбрал эту теплую ванну, отсутствие этих раздражителей. Это моментальное, когда тебе дают теплую ванну, ты в нее залезаешь - и классно.
Но она очень быстро остывает, она тебе уже не комфортная, тебе мокро, у тебя кожа набрякла, ты бы уже и вылез - но уже все! Уже "приехали". Уж не вылезешь", - считает экс-глава ОП.