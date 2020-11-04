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Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ

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Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ
Администрации соцсетей обозначили сообщения, в которых президент США Дональд Трамп заявляет, что у него собираются украсть "великую победу", как ложные.

Об этом говорится в сообщениях администраций Facebook и Twitter, размещенных рядом с постами Трампа, информирует Цензор.НЕТ.

"Окончательные результаты могут отличаться от первоначального подсчета голосов, поскольку подсчет бюллетеней будет продолжаться в течение нескольких дней или недель", - сказано в сообщении, которое администрация Facebook прикрепила к нескольким последним постам президента США.

Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о великой победе как ложные 01

Twitter вообще скрыл твит Трампа, чтобы увидеть его, нужно дополнительно нажать на дополнительную кнопку.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Трамп сокращает разрыв с Байденом, увеличивая шансы на победу (обновлено)

"Определенный или весь контент, распространенный в этом twitter-сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов", - сказано в сообщении Twitter.


Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о великой победе как ложные 02

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Топ комментарии

  • Иван Слепов
    Твіттер й Фейс належать лівачкам. Чого дивуватись?
    Але - Трамп2020!
  • Мукачевський Смерек
    При Трампе на Росию введено столько санкций, сколько не вводили все американские президенты вместе взятые.
  • Ivan573014
    Штаты где он проигрывает. Но каким-то образом именно в них остановилось голосование.
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