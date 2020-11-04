Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ

Администрации соцсетей обозначили сообщения, в которых президент США Дональд Трамп заявляет, что у него собираются украсть "великую победу", как ложные.

Об этом говорится в сообщениях администраций Facebook и Twitter, размещенных рядом с постами Трампа, информирует Цензор.НЕТ.

"Окончательные результаты могут отличаться от первоначального подсчета голосов, поскольку подсчет бюллетеней будет продолжаться в течение нескольких дней или недель", - сказано в сообщении, которое администрация Facebook прикрепила к нескольким последним постам президента США.

Twitter вообще скрыл твит Трампа, чтобы увидеть его, нужно дополнительно нажать на дополнительную кнопку.

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"Определенный или весь контент, распространенный в этом twitter-сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов", - сказано в сообщении Twitter.



