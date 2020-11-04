У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
"Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "Та потом!". Вот бах, на - ешь!
Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты был сильный, ты должен был принять решение", - убежедн Богдан.
Экс-глава ОП продолжил: "Возьми любое министерство - это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль - это огромная проблема, правоохранительная система - огроменная проблема".
Богдан подчеркнул, что в Украине начинается глобальная деградация правоохранительных органов: "Вновь такая ситуация, когда они не боятся, они не просят, а требуют".
"У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает", - подытожил Богдан.