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У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан

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У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан
Конституционый кризис в Украине стал результатом лишь одной отложенной проблемы, которых у президента Зеленского накопилось немало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "Та потом!". Вот бах, на - ешь!

Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты был сильный, ты должен был принять решение", - убежедн Богдан.

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Экс-глава ОП продолжил: "Возьми любое министерство - это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль - это огромная проблема, правоохранительная система - огроменная проблема".

Богдан подчеркнул, что в Украине начинается глобальная деградация правоохранительных органов: "Вновь такая ситуация, когда они не боятся, они не просят, а требуют".

"У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает", - подытожил Богдан.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Щось активізувався шепелявий Бодя. До чого б це?
  • Маркиз
    У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан - Цензор.НЕТ 8498
  • Маркиз
    Выбираешь клоуна - готовься к цирку

    * Эмоции того, чьё положение обязывает быть хладнокровным.
    * Отсутствие системного мышления.
    * Броуновское движение в принятии решений.
    * Липовый диплом юриста.
    * Кадровый подбор методом случайного тыка или личной преданности.
    * Подмена стратегии развития государства мимолётным подыгрыванием группам олигархического влияния.
    * Сваливание причин каждого проёба на Порошенко.
    * Мгновенный ответ какому-то грёбаному Сарику и отсутствие реакции на многотысячные петиции собственного народа.
    * Трускавецкая подготовка исполнителей - как вершина профессионального мастерства исполнителей.
    * Полнейший ступор судебной реформы в течение полутора лет абсолютной моновласти.

    Это не конституционный кризис, это кризис выбора 2019-го года. Зреть нужно в корень. Нельзя вернуться в прошлое и изменить старт, но можно стартовать сейчас и изменить финиш. Даже когда глупцы слишком уверены в себе, а умные полны сомнений. Я не знаю, чем это всё закончится, но знаю, что многие поумнеют. Пусть очень-очень медленно, но поумнеют. Да, я оптимист.
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