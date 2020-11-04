У Зеленского масса отложенных проблем, по которым нужно принимать решения. Он этого не делает, - Богдан

Конституционый кризис в Украине стал результатом лишь одной отложенной проблемы, которых у президента Зеленского накопилось немало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "Та потом!". Вот бах, на - ешь!

Верховная Рада - это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах! Ковид - это отложенная проблема, он ее не решил. Кабмин, экономика - это отложенная проблема? Война - это отложенная проблема? Тогда, когда ты был сильный, ты должен был принять решение", - убежедн Богдан.

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Экс-глава ОП продолжил: "Возьми любое министерство - это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль - это огромная проблема, правоохранительная система - огроменная проблема".

Богдан подчеркнул, что в Украине начинается глобальная деградация правоохранительных органов: "Вновь такая ситуация, когда они не боятся, они не просят, а требуют".

"У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает", - подытожил Богдан.