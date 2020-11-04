57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Среди тех, кто считает, что КС следует распустить, преобладают сторонники партий "Слуги народа" и "За будущее".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

57% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.

51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди знакомых с содержанием решения КСУ таких еще больше – 63%.

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Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария – по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ.

Положительно скандальное решение КС оценивают только 11% опрошенных. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.

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Опрос проводился 2-3 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.