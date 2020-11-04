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В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70%. ИНФОГРАФИКА

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В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70%. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 4 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех регионах Украины, кроме Кировоградской и Черкасской областях. Выше всего заполненность больничных коек в Полтавской (90,5%), Житомирской (83,5%), Ивано-Франковской (81,0%), Ривненской (79,4%) и Сумской (77,0%) областях

Всего по Украине загрузка коек составляет 66,8%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве и всех областях Украины, Наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (553,7), Хмельницкой (469,9) и Житомирской (462,4) областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70% 01
В Украине заняты 66,8% больничных коек для пациентов с COVID-19: в 10 областях заполненность больше 70% 02

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 7802
  • Andriy Kalnyshevsky
    похоже борьба с ковидом свелась к публикации статистики. Причем х/з насколько достоверной. .
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