Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве
Брифинг Трампа транслировался в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы все же выиграли эти выборы", - сказал Трамп.
Политик заявил о своей победе в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Огайо.
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При этом Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в "мошенничестве". Он хочет потребовать остановить подсчет голосов по почте, чтобы за эти три дня "случайно не нашли голоса".
"Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено", - сказал Трамп.
Что именно имел в виду президент США, неизвестно, ведь подсчет голосов на выборах еще продолжается.
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"Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный Суд США", - добавил Трамп.
После Трампа выступил вице-президент Майк Пенс. Он был не столь категоричен и заявил, что "мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой".
Подсчет голосов на выборах президента США продлится еще как минимум сегодня целый день.
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