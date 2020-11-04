За сутки в МВД выявили 415 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли еще два сотрудника
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По состоянию на 4 ноября зафиксировано 415 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей, от осложнений болезни умерли еще двое сотрудников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (41), в Хмельницкой области (+21) и в г. Киеве (+53).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 14022 работника МВД, выздоровели - 13068, умерли - 37.
Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.