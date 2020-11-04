Новости • Коронавирус и карантин

С начала учебного года заболели COVID-19 5 215 учеников и 10 552 учителя, - Степанов

65517
С начала учебного года заболели COVID-19 5 215 учеников и 10 552 учителя, - Степанов
С сентября на COVID-19 заболели 5 215 учеников - это 0,9% всех учеников, а также 10 552 учителя.

Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду 4 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, с начала учебного года перенесли COVID-19 всего 0,9% учащихся, что составляет 5 215 человек. С начала учебного года на COVID-19 заболели 10 552 учителя. По состоянию на сейчас на дистанционном обучении находится 912 учебных заведений", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На карантин в Киеве закрыты 8 школ и 9 детсадов. Всего болеют 559 школьников и 567 педагогов

"Посещение учреждений дошкольного, учреждений общего, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, когда на самоизоляции через контакт с пациентами, у которых подтвержден COVID-19, находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения", - пояснил министр.

Он также отметил, что родителей не должны заставлять подписывать никаких справок о согласии на то, что ребенок может подхватить вирус в школе.

"Это самодеятельность и такие согласия не предусмотрены ни одним нормативным актом. Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия" , - добавил Степанов.

Министр еще раз подчеркнул о распределении ответственности: учредитель (городской совет или ОТГ) отвечает за наличие в медицинском пункте школы антисептиков, бесконтактных термометров, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты; руководители учебных заведений отвечают за организацию процесса (разное время начала и перерыва, регулярная проверка температуры); родители должны разъяснять детям, что на уроке они сидят без маски, а на перемене передвигаются в масках.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Костянтин Залізняк
    КОВІДо розплідники...
  • dfasf sdfsdfs
    Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
  • Софія Гетьман
    Треба терміново вводити карантин для освіти!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости