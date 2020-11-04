Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан

На последние 2 месяца этого года бюджетный дефицит в Украине составляет 200 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Вот сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд. Это сейчас эти деньги надо привлечь и выплатить, это в основном капитальные, большие расходы на конец года. Они всегда так собираются, это общая стандартная история. Плюс к бюджетному дефициту надо выплатить внешние заимствования... Мы эти деньги должны пойти и позаимствовать где-то на рынке", - сказал Богдан.

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По его словам, общая сумма дефицита составляет порядка 270 млрд и есть два варианта их получить.

"Это либо выпустить евробонды, и это наше Министерство финансов пыталось делать. Но у них не получилось. Деньги ему не дают на тех условиях, которые оно предлагало. Есть другой вариант: на внутреннем рынке выпуск ОВГЗ. Минфин объявляет конкурс и каждый вторник заимствует внутри страны гривни или валюту для финансирования бюджета. Вот у нас 2-3 дня назад был очередной конкурс. Им надо минимум за каждый аукцион до конца года брать по 30 млрд гривен, чтобы выполнить запланированный бюджет, - отмечает Богдан, - Вот вам отчет с последнего аукциона. Заняли 400 млн из 30 млрд. У нас на едином казначейском счете - 12 млрд. Этого хватит на неделю! Все!"