226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко

Верховная Рада сможет большинством голосов поддержать президентский законопроект о роспуске действующего состава Конституционного Суда.

Об этом журналистам сказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко перед началом пленарного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход. Кстати, с таким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с просьбой уйти в отставку подписались 226 депутатов. Очень символическое число, которое также намекает, что, если не решится нормальным демократическим способом, то будут приняты другие меры. Например, опять же, поддержан президентский законопроект: 226 подписей есть - 226 депутатов, которые готовы поддержать президентский законопроект, тоже найдутся", - отметила Янченко.

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В то же время на вопрос, удастся ли таки наладить коммуникацию с судьями, политик уточнила, что этот вопрос в процессе, а сами судьи "настроены по-разному, разные судьи также по-разному оценивают ситуацию, по-разному относятся к самому вынесенному решению, были и особые мнения, были и судьи, не поддержавшие такое решение".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.