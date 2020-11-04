Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум

Совет судей Украины из-за отсутствия кворума не смог провести внеочередное заседание, на котором собирался выразить позицию относительно событий вокруг Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, Совет судей Украины планировал провести внеочередное заседание с тем, чтобы выразить позицию судейского самоуправления относительно событий, которые происходят вокруг Конституционного Суда Украины. Заседание Совета не состоялось из-за отсутствия кворума", - сказано в сообщении.

В Совете судей отметили, что "отдельные СМИ уже опубликовали проект решения Совета судей Украины, касающегося возможных обращений к Президенту Украины и народным депутатам Украины".

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В Совете судей отметили, что все обращения к президенту, представителям законодательной и исполнительной ветвей власти принимаются исключительно после обсуждения членами Совета.

"Только после этого можно говорить и писать о том, что именно этот документ отражает официальную позицию Совета судей Украины и судейского самоуправления в целом. Следовательно, проект решения, который был опубликован в СМИ, не является утвержденным документом, прошедшим через обсуждение и голосование Советом судей Украины", - сказано в сообщении.

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