Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе"
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Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места.
Отмечается, что до этого Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.
"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сказал Виталий Кличко.
О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.