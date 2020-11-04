Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе"

Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места.

Отмечается, что до этого Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сказал Виталий Кличко.

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О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.