В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга.
"Не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. На аппаратах ИВЛ - 28 больных. Еще 439 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил Кличко.
Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов
В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.