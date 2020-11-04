Штаб Байдена ответил на заявление Трампа о "победе": "Неприкрытая попытка лишить американцев демократических прав"

В штабе Джо Байдена отреагировали на преждевременное заявление президента Трампа о победе на выборах.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Глава штаба Джен О’Мэлли Диллон сказала, что заявление Трампа о легитимности еще не подсчитанных бюллетеней "возмутительно, беспрецедентно и ошибочно".

"Это было возмутительно, потому что это неприкрытая попытка лишить американских граждан демократических прав", - сказала она.

"Это было беспрецедентно, потому что никогда прежде в нашей истории президент Соединенных Штатов не пытался лишить американцев права голоса на национальных выборах", - добавила Диллон.

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Она добавила: "Дональд Трамп не решает исход этих выборов. Джо Байден не решает исход этих выборов. Исход этих выборов решает американский народ. И демократический процесс должен и будет продолжаться до их завершения".