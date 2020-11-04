COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга.
"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, соблюдают масочный режим, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не впускать!" - отметил Кличко.
Он пояснил, что такие меры нужны прежде всего для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.
"И я прошу всех не пренебрегать правилами и соблюдать их!" - отметил Кличко.