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COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте

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COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте
Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга.

"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности, в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины и пассажиры, в основном, соблюдают масочный режим, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не впускать!" - отметил Кличко.

Он пояснил, что такие меры нужны прежде всего для безопасности самих пассажиров. Потому что больше всего случаев инфицирования, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

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"И я прошу всех не пренебрегать правилами и соблюдать их!" - отметил Кличко.

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Топ комментарии

  • Orel Orlov
    А маска или на подбородке или на шее у большинства
  • Антон Есипенко 8647e951
    По последним исследованием правильное ношение маски сокращает вероятность заболеть на 40%. Не способен искать инфу, иди работать чернорабочим на стройку и не пиши больше свой тупорылый бред!
  • Игорь Горобец 0cada803
    Брехня. Придурків без масок і з носами купа в кожному вагоні.
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