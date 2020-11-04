КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения

Конституционный Суд Украины 2 ноября рассмотрел на закрытом заседании вопрос конституционности земельной реформы. КС принял за основу проект решения по этому вопросу.

Автор проекта решения, судья Конституционного Суда Сергей Сас, передал текст проекта изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

В проекте решения говорится, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".

Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.

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КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

В проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

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Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.

О протестах под зданием КС он высказался так: "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".