КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения
Автор проекта решения, судья Конституционного Суда Сергей Сас, передал текст проекта изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
В проекте решения говорится, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".
Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.
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КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.
В проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.
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Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.
О протестах под зданием КС он высказался так: "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".