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Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником (обновлено)

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Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником (обновлено)
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента. Трофимов назначен советником главы государства (вне штата).

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе главы государства от 4 ноября.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

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Трофимов 21 мая 2019 года был назначенным новоизбранным президентом Зеленским первым заместителем главы Администрации президента Украины. 25 июня 2019 года после реорганизации АП в Офис президента был назначен первым заместителем руководителя ОП.

До этого с 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".

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  • 18c49ed2
    Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9843
  • Sophia-Maria Duglass
    Вообще надо выгнать этого любителя мацковской секты

    Он ещё и на Новинского ( ОПЗЖ) начал работать втихаря И СТУЧАТЬ Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 7217
  • Sophia-Maria Duglass
    Прямо в сердце Киева - в религиозном учреждении "Введенский монастырь" Московского патриархата публикуют молитву за "русских витязей". Но их прихожанин - глава СБУ Иван Баканов до сих пор молчит. Об этом говорится в материале проекта "СтопРеванш"
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