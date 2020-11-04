Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы ОП и назначил своим внештатным советником (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента. Трофимов назначен советником главы государства (вне штата).

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в указе главы государства от 4 ноября.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником (вне штата).

В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

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Трофимов 21 мая 2019 года был назначенным новоизбранным президентом Зеленским первым заместителем главы Администрации президента Украины. 25 июня 2019 года после реорганизации АП в Офис президента был назначен первым заместителем руководителя ОП.

До этого с 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".