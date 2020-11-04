Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, какими для него были 3,5 года, которые он провел в заключении в Италии.

Об этом рассказал украинский нацгвардеец Виталий Маркив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пребывание в тюрьме - это отдельный урок. Когда ты теряешь все и остаешься ни с чем, начинаешь обращать внимание на те вещи, которых раньше не замечал. На Майдане я научился ценить жертвенность, свободу и вдохновение, которую проявлял украинский народ, несмотря на препятствия. На востоке Украины, на войне, я научился ценить мужскую дружбу. Речь идет о моих побратимах, которые несмотря на все, не оставили меня в тюрьме, писали мне письма, были готовы приехать и свидетельствовать в суде. Это давало мне надежду, что я не один. Я обратился к греческой мифологии - или со щитом, или на щите - мы своих не оставляем. Я был уверен в побратимах, что они меня не оставят ни на поле боя, ни в тюрьме", - рассказал Маркив.

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"Если говорить об итальянском законодательстве, то теоретически человек считается невиновным до третьей стадии осуждения. Но в действительности это не так. Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все - твои права, кем ты был - становится второстепенным. И входить в эти рамки для человека очень трудно. Особенно гражданским. Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине. Я был в одной из крупнейших тюрeм Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления, меня поместили на этаж с ограниченными правами", - добавил он.

"День в тюрьме зависит от самого человека, тото, как ты сам себе его организуешь. Начинаешь свое свободное время приспосабливать к тамошним условиям. Буду откровенным, чего не хватает в тюрьме, так это свободного времени. И альтернатива такова: либо ты должен себя чем-то занять, или просто дуреть. Мне запрещали ходить в библиотеку. Все книги, которые я там читал, я получал благодаря моей жене Диане и моим родным. Они передавали мне разную литературу, и на патриотическую тематику тоже. Я прочитал Василия Шкляра "Черный ворон". Шкляр мне понравился как писатель. Еще поддерживал физическую форму, чтобы соответствовать образу военнослужащего", - добавил Маркив.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.