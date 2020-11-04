За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь.

По информации штаба Объединенных сил, количество погибших и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины из-за непосредственных боевых действий в районе проведения ООС за период с 27 июля по 4 ноября 2020 составило 14 военнослужащих (безвозвратных - 3, санитарных - 11), а за аналогичный период до введения данного режима - 197 военнослужащих (безвозвратных - 17 санитарных - 180).

"Противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование своих позиций, в том числе и со скрытым продвижением в направлении подразделений Объединенных сил, - сказал Бондарь, - указанная тактика действий российско-оккупационных войск сопровождается постоянным ведением разведки, в том числе с широким применением беспилотных авиационных комплексов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства".

По его словам, с целью урегулирования ситуации безопасности на временно оккупированных территориях представителями украинской стороны СЦКК немедленно предоставляется информация в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для принятия соответствующих мер реагирования. Бондарь отметил, что в настоящее время такие действия со стороны украинской стороны демонстрируют свою эффективность.

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"Несмотря на провокации со стороны российско-оккупационных войск, Объединенные силы придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, находятся в готовности к выполнению определенных задач по назначению. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но контролируемой", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.