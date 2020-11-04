Законопроект Разумкова - самый быстрый выход из ситуации с е-декларированием: завтра его рассмотрит ВР, - "слуга народа" Янченко

В Верховной Раде будет поддержка законопроекта председателя ВР Дмитрия Разумкова, восстанавливающего электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

"По антикоррупционному законодательству, я думаю, что самый быстрый выход - это законопроект Разумкова. Вчера его антикоррупционный комитет поддержал, я председательствовала на этом заседании, и думаю, что уже завтра его рассмотрит весь депутатский корпус. И я думаю, что этот законопроект будет проголосован, причем с достаточно серьезной поддержкой в зале", - сказала Янченко.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.