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Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук

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Сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента, но допускаю, что они могут появиться, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сейчас нет юридических оснований для роспуска Верховной Рады, однако они могут появиться.

Об этом Кравчук сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Юридических оснований сейчас нет (для роспуска парламента. - Ред.). Потому что они четко прописаны: если нет коалиции 30 дней, нет Кабинета Министров... Могут ли они появиться в будущем? Конечно, я допускаю, что могут при определенных обстоятельствах. В любом случае, в основе должна быть нормальная работа Верховной Рады. Если Верховная Рада перестанет принимать важные, правильные законы, если ее работа будет заблокирована - тогда да, это, очевидно, может быть либо триггером, или началом этого процесса", - сказала Кравчук.

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Напомним, Зеленский на днях допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вот не выполните требование ЗЕ разогнать врагов Украины из КС- пойдёте все работать !!!!😀
  • Марк Муржи
    Скорее бы поменяли бы этих дебильных депутатов-кухарок и дворников!!
  • Tema9
    У шмарклі теж не було юридичних передумов достроково розпускати парламент у 2019 році.
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