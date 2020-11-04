"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил регионам дополнительно увеличить на 25 тыс. количество коек для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Был поднят вопрос увеличения количества койко-мест с подключением к подаче кислорода и расширение коечного фонда за счет других объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул главам ОГА необходимость готовить дополнительные помещения, где будут расставлены койки и будут принимать больных COVID-19.

"Нам нужно 25 тыс. дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - заявил Шмыгаль.

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Премьер добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи безотлагательно.

Кроме того, Шмыгаль призвал глав ОГА искать простые способы подведения кислорода к точкам подключения, чтобы как можно сколе подключить койки без строительных работ.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.