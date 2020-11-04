100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5 с половиной раз

С начала перемирия количество обстрелов на Донбассе уменьшилось в 5 с половиной раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь на брифинге по ситуации в районе проведения операции объединенных сил.

Как отметили в ведомстве, с целью реализации решения Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с 27 июля введено в действие полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Тишина не наступила сразу и не является абсолютной. Почти ежедневно происходили по несколько провокационных обстрелов со стороны оккупантов.

"Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля до сих пор, зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала в более чем 5 раз меньше", - отметил генерал-майор Богдан Бондарь.

Всего с начала года, по состоянию на 1.11.2020 года зафиксировано 2360 обстрелов позиций наших войск, из них 814 - обстрелы с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные - 49, санитарные - 356.

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Командование объединенных сил фиксирует все нарушения режима тишины российско-оккупационными войсками. Подразделения Объединенных сил готовы предоставить достойный ответ врагу в случае возникновения угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения.