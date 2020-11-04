Новости • Бюджет-2021

"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко

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"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко
Во фракции "Батькивщина" заявили, что не будут поддерживать в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Позиция фракции следующая. Этот бюджет является полностью продолжением бюджетной политики Порошенко. Ничего не поменялось. Социального вектора бюджета нет, вектора, направленного на защиту людей, нет, вектора защиты бизнеса нет, вектора защиты образования нет, вектора защиты медицины нет. Бюджет построен вновь только на заимствованиях, а не на перекрытии контрабандных потоков, детенизации украинской экономики, опять нет нормального роста социальных стандартов, снова есть рост цены на газ, снова есть, по сути, замораживание зарплат и пенсий. Конечно, такой бюджет не имеет права на жизнь. "Батькивщина" не будет поддерживать. Мы оппозиционная политическая сила, мы не можем голосовать за бюджет, тем более, что он абсолютно противоречит нашим идеологическим принципам", - сказал Власенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению, - "слуга народа" Аристов

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Топ комментарии

  • Elvic Vic
    "Рвать жопу" это когда Ющ истерил за газ Фирташки , а потом в 2010 бегал и топил за Дурбэлыка Гуцуловича Протиусиха ...
    Когда одне называли енакиевского Птеродактеля пустым местом . а других у этого гопника были на подхвате . Вот тогда Пепа рвал по-настоящему жопу , бо министерство ему Пахло выделил хлебное и жирное ...

    Представляешь , память , шо такое настоящая память ?!
    И когда ещё помнишь слова покойного Александра Зинченко про "любых друзив" ... и попытку прихватизировать пару домов на Печерске известным мистером-Шоко !
  • 5 копійок
    Юльку-варовку вбили в голову лохторату риганали і це засіло там назавжди.
  • Elvic Vic
    Пока шо , результаты на местных выборах :

    Самовисуванці : 3125 мандатов

    СЛУГИ : 1510 мандатов

    Батьківщина : 1137 мандатов
    ЖОПа : 851 мандатов
    ПЕС : 621 мандатов .
    Голос : 46 мандатов (это те , шо орут на всех углах про свои успехи "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 747 ) .

    Кстати и выбранных меров у Батькивщины в 1.8 раз больше , чем у ЕС .
    И в областных центрах в Сумах почти 100% проходит (44% против 14% в первом туре) мэр от Батькивщины .
    У ЕС нет ниодного лидера в оластных центрах , который первый .

    Просто когда у тя 2 канала , а у ЖОПЫ три , а у слух Плюсы с Пинчуковским ICTV -- то можно так подать , шо мол в Украине только три партии мощные ...

    А выборы ещё в ту раду в 2019 показали , шо "Батькивщина" на 3-м мест , а ПЕС на чётвёртом , а не как рейтинги двали (наоборот) .

    И вот терь местные выборы и "результаты на табло" !!!
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