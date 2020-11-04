Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.

"Все мы видим, что страны Европы закрываются на повторный жесткий локдаун Франция, Германия, Великобритания, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.

Как сообщилось ранее, в Украине могут ввести карантин "выходного дня". В Минздраве допускают такую возможность.

Отметим также, что за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

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