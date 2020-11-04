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Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль

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Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.

"Все мы видим, что страны Европы закрываются на повторный жесткий локдаун Франция, Германия, Великобритания, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.

Как сообщилось ранее, в Украине могут ввести карантин "выходного дня". В Минздраве допускают такую возможность.

Отметим также, что за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
  • Siera-Zulu
    Погіршеня ситуаціі буде 100%.
    Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
    На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
    Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
    Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
    Це якийсь епічний ПИЗДЕЦЬ!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
    Я не думаю що десь ситуіція краща.
    Готуємось до зорсткогт локдауну
  • Kamate Kaora
    Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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