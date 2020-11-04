Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

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В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.