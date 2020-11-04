Вернуть средства за пробное ВНО-2020 можно до 1 декабря, - Кабмин
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Общая сумма возвращенных средств составляет 38 млн 141 тыс. 510 грн - это 72,7% от суммы, выделенной из фонда борьбы с COVID-19.
Возврат средств осуществляется Министерством образования и науки совместно с ПриватБанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155 636 участников, что составляет 71,2% от общего количества.
У тех, кто еще не обратился за возмещением, есть 27 дней на урегулирование этого вопроса.
Чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:
- получить / иметь карточку ПриватБанка;
- проверить актуальность информации, указанной при регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Отмечается, что необходимо обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номера мобильного телефона, который привязан к карте ПриватБанка, - он должен быть только один.
Кроме того, средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование.
Для того, чтобы получить средства через ПриватБанк необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника / участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указанном при регистрации на пробное ВНО как основной.
Те участники, у которых есть карточка ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.
В случае, если у участника/участницы нет карты ПриватБанка, необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.
Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.
Оформить карту нужно как можно скорее - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.
Если при регистрации на пробное ВНО указан не номер телефона участника/участницы, а одного из родителей, или если за это время собственный номер телефона изменился, то необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.
Инструкция по возврату средств также размещена на сайте ПриватБанка - с ней можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем предметам.
17 июня Кабинет Министров Украины утвердил порядок возврата средств всем участникам пробного ВНО. На это будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.