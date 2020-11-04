Проект Бюджета-2021 нереалистичный, предварительно "Голос" не поддержит его в первом чтении, - Цабаль
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль.
"Финальное решение (о поддержке. - Ред.) оставили до завтра. Предварительная позиция – из-за нереалистичности бюджета и потому что он неоправданно загоняет страну в такую долговую яму, содержит инфляционный риск, и значительная часть расходов раздута, мы, как правоцентристская, праволиберальная партия - не можем такой бюджета поддержать", - сказал нардеп.
В то же время Цабаль прогнозирует, что завтра в парламенте найдется поддержка документа.
"Изучив те правки, которые были согласованы в понедельник, выглядит так, что все из тех, кто планирует голосовать, довольны. Поэтому шанс, что завтра будет проголосовано, достаточно велик. Единственное, что может быть, как сегодня, когда довольно мало людей в зале", - рассказал нардеп.