Проект Бюджета-2021 нереалистичный, предварительно "Голос" не поддержит его в первом чтении, - Цабаль

"Голос" не планирует поддерживать в первом чтении проект бюджета на 2021 из-за его нереалистичности.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса", секретарь бюджетного комитета ВР Владимир Цабаль.

"Финальное решение (о поддержке. - Ред.) оставили до завтра. Предварительная позиция – из-за нереалистичности бюджета и потому что он неоправданно загоняет страну в такую долговую яму, содержит инфляционный риск, и значительная часть расходов раздута, мы, как правоцентристская, праволиберальная партия - не можем такой бюджета поддержать", - сказал нардеп.

В то же время Цабаль прогнозирует, что завтра в парламенте найдется поддержка документа.

"Изучив те правки, которые были согласованы в понедельник, выглядит так, что все из тех, кто планирует голосовать, довольны. Поэтому шанс, что завтра будет проголосовано, достаточно велик. Единственное, что может быть, как сегодня, когда довольно мало людей в зале", - рассказал нардеп.

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