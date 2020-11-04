Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Решение Конституционного Суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка. В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Об этом в колонке заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Госбюджет будет выполнен полностью при условии получения $6.2 млрд заимствований от официальных кредиторов. То есть пока есть фискальный разрыв в $ 3.5 млрд, который должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства. Скажу лишь, что для государства это критическая необходимость", - заявил Марченко.

Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).

"Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов", - написал Марченко.

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По словам министра, Украина рискует в 2020 году потерять два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 600 млн евро в рамках помощи Евросоюза и 350 млн долл. - от Всемирного банка. (в сумме $2,45 млрд. - Ред.)В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда долл. от МВФ, 600 млн евро от ЕС и 350 млн долл. от Всемирного банка.

"К примеру, уже почти готов к заключению проект с МБРР о противодействии в Украине COVID-19 объемом $300 млн в рамках программы "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Переговоры по подписанию запланированы на 16 ноября, а одобрение Бордом Всемирного Банка - на 11 декабря. Впрочем, из-за решения КСУ эти вопросы заблокированы", - рассказал министр.

"Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014-го. Поэтому сейчас существует риск требований досрочного возврата выделенных средств. Это - около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС", резюмировал Марченко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.