Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль

Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК- Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.

"Еще 1 млрд грн был выделен из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить через несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных коек кислородом.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине добавят новые методы диагностики коронавируса. Будут использовать метод ПЦР и быстрые тесты для выявления антигена. При этом с помощью быстрых тестов хотят проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.