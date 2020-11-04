СБУ просит СНБО снять санкции с "Массандры", зарегистрированной на материковой части Украины

В Службе безопасности Украины утверждают, что "подняли вопрос" о снятии санкций с предприятия "Массандра", которое после оккупации Крыма перерегистрировалось на материковой части Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на информационный запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировано продление действия санкции в отношении российских предприятий, которые действуют в АР Крым, нарушая законодательство Украины. В то же время, подразделениями СБ Украины поднят вопрос по поводу отмены санкций с упомянутых украинских предприятий, которые фактически осуществляют деятельность на подконтрольной Украине территории, в частности ГК "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в ответе СБУ.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины до этого в ответ на информационный запрос Крым.Реалии сообщили, что могут отменить санкции, если СБУ направит им такое предложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым

Издание напоминает, что в мае 2017 года на предприятие "Массандра", которое находится в Крыму, были наложены санкции Украины. Однако под них попала и "Массандра", перерегистрировавшаяся на материковой части Украины.

Российский парламент Крыма 27 мая 2020 года внес винзавод "Массандра" в "объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество". В подконтрольном Кремлю Министерстве имущественных и земельных отношений полуострова тут же указали на то, что "в настоящее время" не собираются приватизировать винзавод.

После оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединения "Массандра", собственником которого является Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина Украины.

В марте 2014 года в оккупированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Также читайте: Санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации Крыма, - Дуда